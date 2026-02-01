永作博美（55）が4月開始のTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）に主演することが1日、分かった。民放連続ドラマ主演は14年ぶり。同局のゴールデン・プライム帯連ドラレギュラーは99年の「週末婚」以来となる。

演じるのは、14年前に夫を事故で亡くして以来、1人息子のために真っすぐ生きてきた50歳の待山みなと。社会人になった息子が巣立ち、数十年ぶりに「自分の時間」を手にしたみなとは、3カ月で職人になれるという“すしアカデミー”に飛び込む。完全オリジナルの人生応援ドラマだ。

子育てを終えて第2の人生を前向きに歩み出す、等身大のチャーミングさ、たくましさと優しさを備えることからヒロインに抜てきされた。永作はオファーに驚きつつも「明るくて前向きな、元気の出る作品になるんじゃないか」と快諾した。今後どう生きるかを探す女性の姿は普遍的で「戸惑いや空白のような感覚は私も感じることがあり、リアルに響きました。多くの方に共感していただける作品になると思います」。

みなとは、堅物講師や世代も個性もバラバラな仲間たちと出会い、自分のために生きる1歩を踏み出していく。「“自分のために生きる時間や意識”を少しずつ持てるようなヒントを見つけてもらえたらうれしい。笑って朝を迎えられるような作品をお届けしたい」。新しいことを始めるのに「時すでに遅し」なんてことはないと、挑戦するすべての人にエールを送る。