リーグ・アン 25/26の第20節 アンジェとメッスの試合が、2月2日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはプロスペル・ペテ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ハビブ・ディアロ（FW）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

9分にメッスのジャンフィリップ・グバミン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

25分に試合が動く。アンジェのカルレンス・アルカス（DF）のアシストからルイス・ムートン（MF）がゴールを決めてアンジェが先制。

ここで前半が終了。1-0とアンジェがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アンジェが1-0で勝利した。

なお、アンジェは31分にブランコ・バンデンボーメン（MF）、80分にルイス・ムートン（MF）に、またメッスは27分にフォデ・バロトゥーレ（DF）、67分にテリー・イェグベ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 03:20:57 更新