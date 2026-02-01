＜速報＞米女子ツアーは異例の寒さで最終ラウンド中止 54ホールの短縮競技に
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦は寒さのため最終ラウンドが中止となり、54ホールの短縮競技になることが決定した。最終日は強風でプレー続行不可能と判断されて順延となった第3ラウンドの残りが行われる。
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
フロリダらしからぬ寒波に襲われており、最終日は変則スケジュールが組まれ、順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが午前10時（日本時間2日午前0時）に同時スタートする予定だった。コースに霜が降りなかったことから予定通りのティオフが見込まれていたが、そのわずか10分ほど前にスタート時間の遅れが決定。そこから遅延アナウンスが続き、最大で3時間の遅れとなったが、午後0時40分に最終ラウンドの中止が決定した。8人が終了できなかった第3ラウンドは午後2時15分に再開する予定。畑岡奈紗が17番、笹生優花が8番からそれぞれ残り2ホールを消化する。セレブリティは予定通り午前10時に、順延となった第3ラウンド、最終ラウンドをスタート。最終ラウンドはカットが行われて7組となり、イン9ホールのみをプレーしている。トータル13アンダー・単独首位にネリー・コルダ（米国）。トータル10アンダー・2位にエイミー・ヤン（韓国）がつけている。日本勢は8人が出場。畑岡と山下美夢有がトータル5アンダー・6位タイ、古江彩佳がトータル3アンダー・10位タイ、岩井明愛がトータル2アンダー・15位タイ。岩井千怜がトータル2オーバー・27位タイ、竹田麗央がトータル5オーバー・30位タイ、西郷真央がトータル9オーバー・34位タイ、笹生がトータル13オーバー・36位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子開幕戦 スコア速報
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
フロリダらしからぬ寒波に襲われており、最終日は変則スケジュールが組まれ、順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが午前10時（日本時間2日午前0時）に同時スタートする予定だった。コースに霜が降りなかったことから予定通りのティオフが見込まれていたが、そのわずか10分ほど前にスタート時間の遅れが決定。そこから遅延アナウンスが続き、最大で3時間の遅れとなったが、午後0時40分に最終ラウンドの中止が決定した。8人が終了できなかった第3ラウンドは午後2時15分に再開する予定。畑岡奈紗が17番、笹生優花が8番からそれぞれ残り2ホールを消化する。セレブリティは予定通り午前10時に、順延となった第3ラウンド、最終ラウンドをスタート。最終ラウンドはカットが行われて7組となり、イン9ホールのみをプレーしている。トータル13アンダー・単独首位にネリー・コルダ（米国）。トータル10アンダー・2位にエイミー・ヤン（韓国）がつけている。日本勢は8人が出場。畑岡と山下美夢有がトータル5アンダー・6位タイ、古江彩佳がトータル3アンダー・10位タイ、岩井明愛がトータル2アンダー・15位タイ。岩井千怜がトータル2オーバー・27位タイ、竹田麗央がトータル5オーバー・30位タイ、西郷真央がトータル9オーバー・34位タイ、笹生がトータル13オーバー・36位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子開幕戦 スコア速報
18m/s超の強風に極寒警報「ずっと手が冷たい」 米女子ツアー開幕戦は大荒れで変則スケジュールに
50時間以上足止め→ロストバゲージ 笹生優花はウェアが初日に間に合わず…「申し訳なかった」
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード