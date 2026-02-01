エールディヴィジ 25/26の第21節 ヘーレンフェインとユトレヒトの試合が、2月2日00:45にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアンヘル・アラルコン（FW）、キャン・ボズドガン（MF）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。ヘーレンフェインのオリバー・ブラユデ（MF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ユトレヒトが同点に追いつく。アンヘル・アラルコン（FW）のアシストからイェスパー・カールソン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘーレンフェインは47分にマース・ウィレムセン（MF）に、またユトレヒトは52分にマティス・ディデン（MF）、89分にヨアン・カトリヌ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

