ラ・リーガ 25/26の第22節 ベティスとバレンシアの試合が、2月2日00:15にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、エセキエル・アビラ（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。バレンシアのルーカス・ベルトラン（FW）のアシストからルイス・リオハ（MF）がゴールを決めてバレンシアが先制。

しかし、23分ベティスが同点に追いつく。エセキエル・アビラ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から選手交代。セルジ・アルティミラ（MF）からパブロ・フォルナルス（MF）に交代した。

67分、ベティスが選手交代を行う。エセキエル・アビラ（FW）からパブロ・ガルシア（FW）に交代した。

71分、バレンシアが選手交代を行う。ウーゴ・ドゥーロ（FW）からウマル・サディク（FW）に交代した。

72分、バレンシアは同時に2人を交代。ペペル（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）に代わりバプティスト・サンタマリア（MF）、アンドレ・アウメイダ（MF）がピッチに入る。

77分、バレンシアが選手交代を行う。ルイス・リオハ（MF）からディエゴ・ロペス（FW）に交代した。

80分、バレンシアが選手交代を行う。コペテ（DF）からセサル・タレガ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分ベティスが逆転。パブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もベティスの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ベティスが2-1で勝利した。

なお、バレンシアは50分にエライ・ジョメルト（DF）、53分にペペル（MF）、85分にディミトリ・フルキエ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 02:30:20 更新