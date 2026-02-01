フランスのフレグランスメゾン「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」が、鮮烈なコントラストを宿し、光と影、繊細さと力強さの両極を併せ持つオードパルファム「コントル ジュール（CONTRE-JOUR）」（10mL 1万890円／50mL 3万7290円／100mL 5万3130円）を4月8日に発売する。

【画像をもっと見る】

新作は、パフューマーのアニック・メナルド（Annick Ménardo）が調香。ブランドの真髄である「大胆さの芸術（L'Art de l'Audace）」をコンセプトに、個性とクリエイティブな反骨精神を落とし込んだ。

香りは3つの主要ノートを軸に構成。地中海沿岸に咲き「不滅の花」とも称されるイモーテルのアブソリュートを高配合で用いることで、スパイスのアクセントと相まった温かみのあるモダンなアンバー調のニュアンスを引き出し、従来のハーブ調の印象を超える香調を表現した。ダークでエッジの効いたダマスクローズ アブソリュートを重ねることで香りに緊張感と奥行きを与え、クリーミーなサンダルウッドが全体を包み込み、肌の上に印象的な余韻を残す。