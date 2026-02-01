【ミラノ（イタリア）１日＝富張萌黄】スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）がマルペンサ空港に到着した。３大会連続４度目の五輪。現状は１０００メートル、１５００メートル、団体追い抜きに出場が決まっている。補欠となっている５００メートルについても「出る予定ではある」と出場の意向を明かした。リザーブ登録だが、出場の選択権は高木にあり、実際に出場となれば稲川が滑らないこととなる。過密なスケジュールに、コーチとの話し合いは必要としながらも、「気持ちとしては出る予定で準備している」と前向きに話した。

１月３１日まではドイツで合宿を実施。Ｗ杯最終戦（インツェル）では１０００メートル、１５００メートルでともに２位に入った。日本からではなく、海外からの五輪開催地入りには「新鮮な気持ち」と直近２大会とは違った心持ちで現地に入った。前回の２２年北京大会ではコロナ禍だったが、今回は空港から歓迎ムードが漂い、「オリンピックってこんな感じだったな」と懐かしい記憶を呼び起こした。

１８年平昌では団体追い抜きで金、２２年北京では１０００メートルで金メダルを獲得。直前合宿を経て自信のスケーティングに対しての「センサーが上がっている」と状態上向きだ。世界記録を持つ１５００メートルで悲願の頂点、夏冬五輪通じて女子では史上初の２ケタメダル獲得へ、「とうとうここまで来た。オリンピックは何があるかわからない。臨機応変にストレスを溜めることなく、起こることを自分のプラスに変えていけるようにしていきたい。自分の過ごす時間を見定めながら、最初のレース（１０００メートル）に向かっていきたい」と力強く意気込んだ。

◆高木の五輪メダル

▽１８年平昌 １０００メートル銅、１５００メートル銀、団体追い抜き金

▽２２年北京 ５００メートル銀、１０００メートル金、１５００メートル銀、団体追い抜き銀