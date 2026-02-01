プロ・リーグ 25/26の第23節 デンデルとゲンクの試合が、2月2日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ヤイマール・メディナ（MF）、アーロン・ビバウト（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ゲンクの伊東 純也（MF）のアシストからダーン・ヘイマンス（MF）がゴールを決めてゲンクが先制。

さらに8分ゲンクが追加点。コンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからダーン・ヘイマンス（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

デンデルは後半の頭から2人が交代。マルソニ・サンブ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）に代わりリュック・ドフジュロル（DF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）がピッチに入る。

58分、デンデルのブルーニー・シンバ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ゲンクが1-2で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し65分までプレーした。

2026-02-02 02:00:56 更新