前田大然が先発、旗手怜央が途中出場のセルティックが２−０快勝！ 公式戦７試合負けなし
現地２月１日に開催されたスコットランドリーグ第24節で、前田大然と旗手怜央が所属する３位セルティックが６位フォルカークとホームで対戦した。
前田が先発、旗手がベンチスタートとなったセルティックは序盤、ゲームを優位に進めながらも決定機まで持ち込めない。16分には右からのヤン・ヒョンジュンのクロスに前田が反応したが、シュートは打ち切れなかった。
その後も押し込むなか、26分には浮き球のパスに抜け出したヤン・ヒョンジュンが強烈なシュートを放ったが、相手GKの好守に阻まれる。
それでも39分に先制に成功する。左からのティアニーのクロスに反応したチュバンチャラがヘディングシュートを叩き込んだ。このまま１点リードで前半を終える。
後半に入っても試合の主導権を握るホームチームは61分、右サイドを抜け出したマレーのグラウンダーのクロスに前田が飛び込んだが、わずかに合わない。
しかし直後に追加点を奪取。ニグレンが敵陣ボックス手前の左寄りからの華麗な左足のシュートでネットを揺らした。
71分に旗手を投入したセルティックはその後も攻撃の手を緩めなかったが、追加点は奪えず。このまま２−０で勝利して公式戦７戦負けなし、リーグ戦では２試合ぶりの白星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
