2月1日に放送されたドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第4話では、刑務官として規律正しく勤めてきたこずえ（篠原涼子）の立場を一気に瓦解させた、刑務官側に潜む“内通者”の正体が明らかになった。

三津橋（堀内健）が起こした狂気的な立てこもり事件の混乱に乗じて、こずえのIDとパスワードを盗み出し、カルト教団「廻の光」と手を組んで彼女を陥れる。なんとその正体は、こずえに向かってことあるごとに信頼を口にしていた部下の海老原（小関裕太）だった。

これまで誠意ある対応を見せていた彼だからこそ、裏切りの衝撃とダメージは大きい。しかし、誠実さを反転させて、冷徹に粛々と裏の任務を遂行する小関裕太のギャップのある表情を観られるのは、正直なところ楽しみでもある。

“内通者”の正体が海老原であることは、刑務官側の誰ひとりとして気づいてはいない。そのため、立てこもり犯が持っていたスマホの中から、こずえと怜治（ジェシー）がSNSでやりとりしている“ダミー”の証拠があらわになった途端、彼女は裏切り者と認定され、一転して窮地に立たされてしまう。

それでも、立てこもり事件の最中、怜治から「信じろ」と言われたこずえは、警察官の佐伯（藤木直人）に「彼は本当に父親を殺したと思う？」と問いかける。佐伯は常に彼女のことを心配して気にかけているが、思いはどこまでも一方通行。振り返る佐伯の視線はこずえと交わらないまま、瞳は怜治の殺人事件へと向けられていく。

ただ、佐伯は決して怜治の無実を信じているわけではない。なぜ怜治は殺人の証拠が揃っているにもかかわらず、黙秘を続けるのかを不審に思った彼は、その真意を確かめるべく日下家を訪問する。

伯父の日下秋彦（大澄賢也）は怜治に同情的だったが、彼の妹である寿々（梶原叶渚）の存在と、腕に残された生々しい傷跡を秘匿しようとしていた。その事実は、彼女が父親である春臣（竹財輝之助）から虐待を受けていたことだけでなく、おびただしい数の傷が背中に刻まれた怜治も、父親から同じように残虐な仕打ちを受けていたことを意味していた。それぞれの憎しみの矛先を整理すると、父親を手にかけた殺人犯としての烙印を押されている怜治が、妹の罪を庇っている可能性も浮上する。しかし、小柳（宇梶剛士）が法務大臣から再三、怜治のことで忠告を受けていることを鑑みれば、まだまだこの事件には隠された闇が存在しているはずだ。

事件について口を閉ざしたままの怜治は、鎧塚（河内大和）を教祖と崇める沼田（久保田悠来）の脱獄計画に加わるために、こずえに無理やりスマホを渡されてやりとりを強いられたと証言することを求められる。初めは渋っていた怜治だが、佐伯からこずえと父親の過去の関係を聞いてからは、彼女に対する態度を急変させ、一気に突き放す。怜治の父親に対する憎しみが、これほどまでに強いとは思わなかった。

怜治の証言によって裏付けが取れたことで、こずえは女区の区長の権限を剥奪され、IDカードも没収されてしまう。不利な証拠がここまで揃えば、弁解するにも無理がある。

ただ、刑務官側からは完全に信頼を失ってしまったこずえだったが、収容者のパク（知英）や羽田（尾碕真花）は彼女の側に立つ。立場に関係なく、波紋を起こすように静かに変化する拘置所内の人間関係は、脱獄のカウントダウンが刻々と迫るなかで、非常に重要なファクターとなりうるだろう。

脱獄のトリガーを引く三津橋と西城（小久保寿人）、そして怜治も含めた3人の共通点は、同じ日に行われる裁判に向かうために、同じ護送車に乗る予定の人物。教団幹部たちが企んでいたのは、護送車の襲撃による脱獄劇だった。

さらに万全を期すために、こずえを拘置所から隔離しようと考えた沼田は、彼女に恨みをもつ河北（カルマ）を金で抱き込む。フラッシュバックによって、トラウマ体験が蘇ったこずえが絶体絶命のピンチに陥るなか、ただひとり助けに駆けつけたのは怜治だった。

佐伯の「こずえを守る気がないなら、最初から手なんて差し伸べなければよかったんだ」という言葉は、かつての同級生である春臣に対しての恨み節にほかならない。しかし、それは同時に、怜治に対して突きつけられた選択でもあった。憎き父親と同じように、彼女を利用するのかどうか。

最終的に怜治は、一度は突き放したこずえに再び、手を差し伸べる。刑務官が収容された未決拘禁者と禁断の恋に落ちるなど、常識からは考えられない。しかし、複雑に感情が入り乱れるこずえと、彼女を抱きしめる怜治の姿を目の当たりにしたとき、きっともう2人は後戻りなどできないと悟った。

（文＝ばやし）