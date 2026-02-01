櫻坂46藤吉夏鈴、2度目の表題曲センター決定「背中を見せていけたら」 四期生3人が初選抜入り【フォーメーションあり】
櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングル「The growing up train」のフォーメーションが、1日深夜放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』で発表された。二期生の藤吉夏鈴がセンターを務めることが決定した。
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
藤吉は6thシングル「Start over!」以来、今作で2度目の表題曲センターに抜てき。センター経験のある的野美青と田村保乃がフロントで脇を固める。また今作から四期生が初の選抜入りを果たし、佐藤愛桜、山川宇衣、浅井恋乃未の3人が選抜入りした。
藤吉は番組内のインタビューで「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていけたらと思っていますし、メンバーみんなでいいシングルを作れるように頑張っていきます」と意気込みを語っている。
■櫻坂46 14thシングル「The growing up train」フォーメーション
3列目：中嶋優月、向井純葉、松田里奈、佐藤愛桜、守屋麗奈、山下瞳月、谷口愛季
2列目：大園玲、山崎天（崎＝たつさき）、山川宇衣、浅井恋乃未、森田ひかる、村井優
1列目：的野美青、藤吉夏鈴、田村保乃
