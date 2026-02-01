上田綺世はリーグ戦6戦不発…フェイエノールトはPSVとの首位対決で3失点完敗、勝ち点17差に
[2.1 エールディビジ第21節 PSV 3-0 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは1日に第21節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属する2位フェイエノールトは敵地で首位のPSVと対戦し、0-3で敗れた。前節に負傷した渡辺はメンバー外。上田は先発出場も後半19分で途中交代した。
首位決戦は前半で大きく動く。PSVは前半10分、MFヨエイ・フェールマンの右FKからニアサイドのDFアルマンド・オビスポがヘディングシュートを決めて先制。13分にはDFマウロ・ジュニオールが右サイドからクロスを上げ、ファーサイドのFWフース・ティルが押し込んで2-0とした。
さらにPSVは前半17分に3点目。MFパウル・バナーが敵陣でボールを奪い切り、PA左から折り返す。最後はMFイスマエル・サイバリが押し込んで3-0と点差を広げた。データサイト『opta』によると、フェイエノールトにとって17分間での3失点は、リーグ戦史上最速記録となった。
3点ビハインドのフェイエノールトも反撃。前半20分には右サイドからのクロスに上田が合わし切れず。しかし直後にも左サイドからクロスが上がると、再び上田が合わせる。しかし、ゴール枠外に外れていった。
フェイエノールトは1点を返すことができず、前半は0-3で折り返した。後半からも得点を狙う上田だが、前線で孤立。後半19分に途中交代。4得点を挙げた12月6日の第15節からリーグ戦6試合連続、公式戦では10試合連続で無得点となった。
試合はそのまま終了する。フェイエノールトは序盤で首位対決が決してしまい、0-3で完敗。勝ち点差は17ポイントとなった。
