R・マドリーvsラージョ 試合記録
【ラ・リーガ第22節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 2-1(前半1-0)ラージョ
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール(15分)、キリアン・ムバッペ(90分+10)
[ラ]ホルヘ・デ・フルトス(49分)
<退場>
[ラ]パテ・シス(80分)、ペップ・チャバリア(90分+13)
<警告>
[R]ダニ・セバージョス(69分)、ビニシウス・ジュニオール(83分)
[ラ]ジェラール・グンバウ(53分)、ペップ・チャバリア2(57分、90分+13)、イシ(65分)、オスカル・バレンティン(72分)、アウグスト・バタージャ(82分)、イリアス・アコーマック(83分)、アルフォンソ・エスピノ(90分+9)
観衆:71,051人
