プレミアリーグ 25/26の第24節 アストンビラとブレントフォードの試合が、2月1日23:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはタミー・アブラハム（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、マティアス・イエンセン（MF）らが先発に名を連ねた。

42分にブレントフォードのケビン・シャーデ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分に試合が動く。ブレントフォードのダンゴ・ウアタッラ（FW）がゴールを決めてブレントフォードが先制。

ここで前半が終了。0-1とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ブレントフォードが0-1で勝利した。

なお、ブレントフォードは35分にクリストファー・アイエル（DF）、45+5分にマイケル・カヨデ（DF）、90+1分にビタリ・ヤネルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 01:30:08 更新