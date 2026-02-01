櫻坂46藤吉夏鈴、表題曲センターに決定 四期生3人が初選抜に【14thシングル「The growing up train」フォーメーション】
【モデルプレス＝2026/02/02】櫻坂46の冠番組番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京／毎週日曜深夜0時50分〜）が、2月1日深夜に放送。3月11日にリリースの14thシングル「The growing up train」のフォーメーションが発表され、藤吉夏鈴がセンターを務めることがわかった。
センターに選ばれた藤吉は「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれるので、私も先輩としての背中を見せていけたらなと思っています。メンバー皆で良いシングルを作っていけるように頑張っていきます」と意気込みを語った。そして、今回四期生の浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣は初選抜となった。（modelpress編集部）
【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿
◆櫻坂46藤吉夏鈴、表題曲センターに決定
今回は、表題曲初参加となる四期生を含む16人が選抜メンバーに。藤吉は、6枚目シングル「Start over！」ぶり2度目の表題曲センターに抜擢された。
◆「The growing up train」フォーメーション
3列目：中嶋優月、向井純葉、松田里奈、佐藤愛桜、守屋麗奈、山下瞳月、谷口愛季
2列目：大園玲、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、山川宇衣、浅井恋乃未、森田ひかる、村井優
1列目：的野美青、藤吉夏鈴、田村保乃
◆藤吉夏鈴（ふじよし・かりん）プロフィール
2001年8月29日生まれ、大阪府出身。A型、おとめ座。櫻坂46の二期生。櫻坂46の1stシングル「Nobody’s fault」収録曲「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」（2020年）で初センター、6thシングル「Start over!」（2023年）で表題曲初センターを務めた。個人としては、連続ドラマＷ-30「アオハライド Season2」（2024年）にてドラマ初出演、「新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる!」（2024年）で映画初出演にして主演を務めるなど、活動の幅を広げている。
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】