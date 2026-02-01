エールディヴィジ 25/26の第21節 ヘラクレス・アルメロとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、2月1日22:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、モハメッド・イハッタレン（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ヘラクレス・アルメロのジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）のアシストからアルディン・フルスティッチ（MF）がゴールを決めてヘラクレス・アルメロが先制。

しかし、37分フォルトゥナ・シッタルトが同点に追いつく。クリストファー・ペテルソン（FW）のアシストからカイ・シールハイス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、44分ヘラクレス・アルメロが逆転。アレック・ファンホーレンベーク（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とヘラクレス・アルメロがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ヘラクレス・アルメロが2-1で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは58分にナジ・ウヌファー（MF）、90分にワリド・ウルドシフ（MF）に、またフォルトゥナ・シッタルトは33分にジャスティン ハブナー（DF）、56分にショーン・アデウォイェ（DF）、60分にイバン・マルケス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 00:40:35 更新