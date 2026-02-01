プレミアリーグ 25/26の第24節 ノッティンガム・フォレストとクリスタルパレスの試合が、2月1日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはブレナン・ジョンソン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、イスマイラ・サール（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

45分にノッティンガム・フォレストのネコ・ウィリアムズ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分クリスタルパレスが同点に追いつく。イスマイラ・サール（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ノッティンガム・フォレストは75分にニコラ・ミレンコビッチ（DF）に、またクリスタルパレスは31分にクリス・リチャーズ（DF）、32分にチャディ・リアド（DF）、54分にイエレミ・ピノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 01:00:10 更新