リーグ・アン 25/26の第20節 リヨンとリールの試合が、2月1日23:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、マティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。リヨンのルーベン・クライファート（DF）のアシストからノア・ナーティ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

ここで前半が終了。1-0とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、リヨンが1-0で勝利した。

なお、リヨンは90分にエインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）に、またリールは42分にアイサ・マンディ（DF）、46分にネイサン・ノイ（DF）、61分にヌガル・ムカウ（MF）、85分にマティアス・フェルナンデス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 01:00:31 更新