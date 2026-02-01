サンカット®×サンリオが今年も登場♡数量限定のUVケア5種をチェック

毎年大人気のサンカット®限定パッケージが、今年もサンリオキャラクターとコラボレーションして登場します。シナモロールやポムポムプリン、クロミなど、思わず持ち歩きたくなる可愛らしいデザインで、日常の紫外線対策がもっと楽しく♡使用感やシーンに合わせて選べる5タイプが揃い、外出時からレジャーまで幅広く活躍します。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

サンリオキャラが主役の限定デザイン

今年の限定パッケージは、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、ハローキティ、ポチャッコのキャラクターの顔が大きく描かれた特別仕様。

昨年とは異なるデザインで、可愛さと存在感を両立しています。「デザインが可愛くて持ち運びしたい」という声も多く、バッグに入れておくだけで気分が上がるのも魅力。

UVケアアイテムをもっと身近に感じさせてくれます♪

使用感で選べる5タイプのUVケア

①サンカット®プロテクトUVスプレー限定デザイン 60g

②サンカット®パーフェクトUVスプレー限定デザイン 60g

③サンカット®パーフェクトUVジェル限定デザイン 80g

④サンカット®パーフェクトUVエッセンス限定デザイン 80g

⑤サンカット®プロテクトUVミスト限定デザイン 60mL

ラインナップは全5品目5品種。スプレーは髪にも使え、ジェルやエッセンスはみずみずしい使用感。ミストは新処方の耐久ヴェールで密着力を高めています。

可愛さも機能も妥協しないUV対策

サンカット®のサンリオコラボは、可愛いだけでなく、紫外線対策へのこだわりも本格派。日常使いからアウトドアまで頼れる処方で、肌や髪をしっかり守ってくれます。

さらに数量限定ならではの特別感も魅力。UVケアが義務になりがちな季節だからこそ、お気に入りのデザインを選んで楽しく続けたいですね♡今年も見逃せない限定アイテムです。