【148kcal】人気のせいろのダイエット副菜『きのことベーコンのガーリック蒸し』

せいろブームの今、家族にうれしい蒸しおかずを。

蒸し上がる湯気とともに、ベーコンのうまみとにんにくの香りがぶわっ。驚くほどたっぷりのきのこも、蒸すことでかさが減り、ぺろりと食べられます。ほったらかしで作れて絶品！ 忙しい日にも大活躍です。

『きのことベーコンのガーリック蒸し』のレシピ

材料（2〜3人分）

生しいたけ……4個

まいたけ……1パック（約100g）

エリンギ……2本

ベーコン……4枚

にんにくの粗いみじん切り……1かけ分

あればパルミジャーノ・レッジャーノ……適宜

塩……適宜

粗びき黒こしょう……適宜

オリーブオイル……適宜

作り方

（1）鍋にたっぷりの湯を強火で沸かす。しいたけは石づきを切り、縦半分に切る。まいたけは食べやすく裂く。エリンギは縦4等分に裂き、長さを半分に切る。ベーコンは長さ4〜5cmに切る。

（2）直径21cmくらいの耐熱皿に（1）のきのことベーコンをバランスよく並べてにんにくを散らし、せいろ※（直径27cm）に入れる。蒸気が立った鍋にせいろをのせ、せいろのふたをかぶせる。強火のまま、10分ほど加熱する。ふたを開け、あればチーズを削って散らし、塩、粗びき黒こしょうをふって、オリーブオイルを回しかける。

※蒸し器の場合は、ふたをふきんで包み、同様に蒸す。

せいろに任せて、あとは待つだけだから簡単！

食卓に並べれば、存在感も抜群。家族の箸が自然と集まります。

（『オレンジページCooking』2020年9月2日発売号より）