【148kcal】人気のせいろのダイエット副菜『きのことベーコンのガーリック蒸し』
せいろブームの今、家族にうれしい蒸しおかずを。
蒸し上がる湯気とともに、ベーコンのうまみとにんにくの香りがぶわっ。驚くほどたっぷりのきのこも、蒸すことでかさが減り、ぺろりと食べられます。ほったらかしで作れて絶品！ 忙しい日にも大活躍です。
『きのことベーコンのガーリック蒸し』のレシピ
材料（2〜3人分）
生しいたけ……4個
まいたけ……1パック（約100g）
エリンギ……2本
ベーコン……4枚
にんにくの粗いみじん切り……1かけ分
あればパルミジャーノ・レッジャーノ……適宜
塩……適宜
粗びき黒こしょう……適宜
オリーブオイル……適宜
作り方
（1）鍋にたっぷりの湯を強火で沸かす。しいたけは石づきを切り、縦半分に切る。まいたけは食べやすく裂く。エリンギは縦4等分に裂き、長さを半分に切る。ベーコンは長さ4〜5cmに切る。
（2）直径21cmくらいの耐熱皿に（1）のきのことベーコンをバランスよく並べてにんにくを散らし、せいろ※（直径27cm）に入れる。蒸気が立った鍋にせいろをのせ、せいろのふたをかぶせる。強火のまま、10分ほど加熱する。ふたを開け、あればチーズを削って散らし、塩、粗びき黒こしょうをふって、オリーブオイルを回しかける。
※蒸し器の場合は、ふたをふきんで包み、同様に蒸す。
せいろに任せて、あとは待つだけだから簡単！
食卓に並べれば、存在感も抜群。家族の箸が自然と集まります。
（『オレンジページCooking』2020年9月2日発売号より）