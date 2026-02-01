ラ・リーガ 25/26の第22節 レアル・マドリードとラヨ・バリェカノの試合が、2月1日22:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはホルヘ・デフルトス（FW）、アルバロ・ガルシア（MF）、イシ・パラソン（MF）らが先発に名を連ねた。

10分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ジュード・ベリンガム（MF）に代わりブラヒム・ディアス（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

15分に試合が動く。レアル・マドリードのブラヒム・ディアス（FW）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・マドリードは後半の頭から選手交代。ラウル・アセンシオ（DF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

49分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。アルバロ・ガルシア（MF）のアシストからホルヘ・デフルトス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

56分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。ジェラール・グンバウ（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）に代わりオスカル・バレンティン（MF）、ペドロ・ディアス（MF）がピッチに入る。

60分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フランコ・マスタントゥオノ（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

77分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。アルダ・ギュレル（MF）、ディーン・ハイセン（DF）に代わりロドリゴ（FW）、ダビド・アラバ（DF）がピッチに入る。

78分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。アルバロ・ガルシア（MF）からアルフォンソ・エスピーノ（DF）に交代した。

80分にラヨ・バリェカノのパテ・シス（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

83分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。イシ・パラソン（MF）、イリアス・アコマック（FW）に代わりルイス・フェリペ（DF）、カルロス・マルティン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+10分レアル・マドリードが逆転。キリアン・エムバペ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

90+13分にラヨ・バリェカノのペップ・チャバリア（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが2-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは69分にダニ・セバリョス（MF）、83分にビニシウス・ジュニオール（FW）に、またラヨ・バリェカノは53分にジェラール・グンバウ（MF）、65分にイシ・パラソン（MF）、72分にオスカル・バレンティン（MF）、82分にアウグスト・バタジャ（GK）、83分にイリアス・アコマック（FW）、90+9分にアルフォンソ・エスピーノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

