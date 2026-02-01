エールディヴィジ 25/26の第21節 PSVとフェイエノールトの試合が、2月1日22:30にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、レオ・ザウアー（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。PSVのヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからアルマンド・オビスポ（DF）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

さらに13分PSVが追加点。フース・ティル（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに17分PSVが追加点。パウル・ワナー（MF）のアシストからイスマエル・サイバリ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

フェイエノールトは後半の頭から2人が交代。ジェレマイア・シンジュステ（DF）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）に代わりタイス・クラーイエベルト（MF）、ゴンサロ・ボルジェス（FW）がピッチに入る。

64分、フェイエノールトは同時に2人を交代。上田 綺世（FW）、黄 仁範（MF）に代わりカスパー・テンシュテット（FW）、ヤクブ・モデル（MF）がピッチに入る。

65分、PSVは同時に2人を交代。イスマエル・サイバリ（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）に代わりノア・フェルナンデス（MF）、クハイブ・ドリウエック（FW）がピッチに入る。

73分、PSVは同時に2人を交代。アルマンド・オビスポ（DF）、セルジーニョ・デスト（DF）に代わりライアン・フラミンゴ（DF）、キリアン・シルディリア（DF）がピッチに入る。

79分、フェイエノールトが選手交代を行う。レオ・ザウアー（FW）からアイメン・スリティ（MF）に交代した。

84分にフェイエノールトのゴンサロ・ボルジェス（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もPSVの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが3-0で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し64分までプレーした。

