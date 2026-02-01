Snow Manの新曲「STARS」が本日2月2日(月)に配信リリースされた。

同楽曲は夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すSnow Manのエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。長い努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた「この一瞬、たった一回」を信じて進めと真っ直ぐに語りかける歌詞も聴きどころだ。

また、誰一人同じではないそれぞれの“星”が、挑戦の先で輝くことを願いながら聴く人の心に勇気を灯し、スタートラインに立つ瞬間を特別なものにしてくれる、挑戦する全ての方に送る1曲となっている。

同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。

Snow Manは本日2日19:00〜放送される『CDTV ライブ！ライブ！』にて、「STARS」をテレビ初披露。さらに2日21:00からは同曲のミュージックビデオをSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開する。

■「STARS」

2026年2月2日 配信リリース

https://snowman.lnk.to/stars

◆Snow Man オフィシャルYouTubeチャンネル