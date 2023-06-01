＜速報＞米女子開幕戦は“少なくとも”1時間遅れに 異例の寒さでスタートできず
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の最終日は現地時間午前10時（日本時間2日午前0時）にスタートが予定されていたが、コースコンディションの確認・再評価により、スタート時間が少なくとも1時間遅れることが決まった。
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
強風でプレー続行不可能と判断され順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが、同時にスタートする予定だった。この週末はフロリダらしからぬ寒波に襲われており、今朝の気温は氷点下だった。コースに霜が降りなかったことから予定通りのティオフが見込まれていたが、そのわずか10分ほど前に遅れが決まった。最終日は変則スケジュールが組まれていた。第3ラウンド再開と同時に、すでに第3ラウンドを終了している選手が成績順に3サム2ティで最終ラウンドをスタート。第3ラウンドでインコースを終えていない6人は、第3ラウンド終了後、1番スタートの最終2組に入る。畑岡奈紗がこれに該当し、17番から競技を再開する。アウトコースを終えていない笹生優花ら2人は、第3ラウンド終了後、10番から最終組でスタートする。セレブリティは予定通り午前10時に、順延となった第3ラウンド、最終ラウンドをスタート。最終ラウンドはカットが行われて7組となり、イン9ホールのみをプレーする。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。【日本勢の最終Rスタート時間】※日本時間■アウトコース1時00分：岩井千怜1時44分：岩井明愛1時55分：古江彩佳2時17分：山下美夢有2時28分：畑岡奈紗■インコース2時17分：竹田麗央2時28分：西郷真央2時39分：笹生優花
