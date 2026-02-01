マユリカの中谷が、風呂キャンセル芸人のキャリーケースの異臭に衝撃を受けたエピソードを紹介し、その臭いについて「魔界に来たんかってくらい臭かった」と説明した。

【映像】“魔界に来たんかってくらい臭い”キャリーケースの中身

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには上原わかなが登場した。

芸能界において、決して触れてはいけないとされる共演NG。そんな中、ビスケットブラザーズの原田泰雅は、自身のYouTubeで共演NGを公言している。今後、活躍していくうえで共演NGはないに越したことはない。そこでこの日は、共演NGの芸人にスタジオに登場してもらい、原田と和解をしてもらうという企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ原田の共演NGリスト」が放送された。

ほとんど風呂に入らない風呂キャンセル界隈として知られている原田。NSCの同期で15年来の仲間であるマユリカの中谷を共演NGにした理由を明かした。

ある日、楽屋の真ん中に自身のキャリーケースを置いていたという原田。原田が一度、外に出て戻ってくると、キャリーケースが開かれた状態で、端に移動されていたという。その際、中谷は「クサー！」と言いながら、キャリーケースの中身の臭いで大盛り上がりしていたそうだ。原田は「キャリーケースの中に臭いを閉じ込めていたのに、なんで外に出すねん」と、自身の気持ちを踏みにじられたと語った。

中谷は「キャリーケースの中が臭いのがまずおかしい」と反論。「閉じてあったにもかかわらず、楽屋に一歩足を踏み入れたときに、魔界に来たんかってくらい臭かった」とそのときの異常な臭いについて説明した。原因を究明するために、キャリーケースを開けたところ「5日分くらいの下着がパンパンに入っていて、汚物の玉手箱みたいになっていて、原因はこれやと思って隅においやった」と述べた。

これ受けてきんは、「5日分と言っていますけど、原田はパンツを変えない時期があったので、5日どころじゃないです。20日くらい履いています」と中谷の間違いを訂正した。