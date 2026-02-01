市原紬希（C）Ryoma Kanoh／KODANSHA

【モデルプレス＝2026/02/02】Rain Treeの市原紬希が、 2月2日発売の「ヤングマガジン」10号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。人生初のグラビアで美しいバストを披露している。

◆市原紬希、初グラビアで表紙に抜擢


秋元康氏総合プロデュース・Rain Treeのメンバーである市原が、人生初のグラビアで同誌の表紙と巻頭グラビアに登場。これは同誌史上でも稀にみる抜擢だという。今号では、美しい谷間が際立つランジェリーショットと、赤のビキニ姿を公開。抜群のプロポーションを見せている。

◆福士亜依＆澤田百も登場


そのほか、今号の巻中グラビアには福士亜依、巻末グラビアには澤田百が登場する。（modelpress編集部）

