“秋元康氏プロデュース”Rain Tree市原紬希、人生初グラビアで表紙に異例の抜擢「ヤンマガ」で美バスト披露
【モデルプレス＝2026/02/02】Rain Treeの市原紬希が、 2月2日発売の「ヤングマガジン」10号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。人生初のグラビアで美しいバストを披露している。
【写真】21歳アイドル、赤ビキニ姿で美ボディ際立つ
秋元康氏総合プロデュース・Rain Treeのメンバーである市原が、人生初のグラビアで同誌の表紙と巻頭グラビアに登場。これは同誌史上でも稀にみる抜擢だという。今号では、美しい谷間が際立つランジェリーショットと、赤のビキニ姿を公開。抜群のプロポーションを見せている。
そのほか、今号の巻中グラビアには福士亜依、巻末グラビアには澤田百が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆市原紬希、初グラビアで表紙に抜擢
◆福士亜依＆澤田百も登場
