プロ・リーグ 25/26の第23節 スタンダールとアンデルレヒトの試合が、2月1日21:30にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはデニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW）、テディ・テウマ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはニルソン・アングロ（FW）、ダニーロ・シカン（FW）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。スタンダールのラフィキ・サイード（FW）のアシストからイブラヒム・カラモコ（MF）がゴールを決めてスタンダールが先制。

43分、アンデルレヒトが選手交代を行う。マルコ・カナ（MF）からイライ・カマラ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とスタンダールがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。ネイサン・サリバ（MF）からエンリック・ヤンサナ（MF）に交代した。

46分、スタンダールが選手交代を行う。マーロン・フォッシー（DF）からデービッド・ベイツ（DF）に交代した。

48分スタンダールが追加点。テディ・テウマ（MF）のアシストからラフィキ・サイード（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スタンダールが2-0で勝利した。

なお、スタンダールは17分にイブラヒム・カラモコ（MF）、24分にマルコ・イライマハリトラ（MF）に、またアンデルレヒトは17分にナタン・デカト（MF）、22分にネイサン・サリバ（MF）、45+5分にルーカス・ヘイ（DF）、52分にキリアン・サーデラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

