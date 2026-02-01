Snow Man新曲「STARS」配信スタート！2月2日19時より『CDTV ライブ！ライブ！』にてテレビ初披露、21時よりMVプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが、新曲「STARS」を2月2日に配信リリース。同日21時より『CDTV ライブ！ライブ！』にて「STARS」をテレビ初披露、さらに21時よりMVがプレミア公開されることが決定した。

■「この一瞬、たった一回」を信じて進めと、真っ直ぐに語りかける「STARS」

「STARS」は、Snow Manが、夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押す、エネルギッシュで希望に満ちた楽曲。誰ひとり同じではないそれぞれの“星”が、挑戦の先で輝くことを願いながら、聴く人の心に勇気を灯す。そして、長い努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた「この一瞬、たった一回」を信じて進めと、真っ直ぐに語りかける。

そんな、挑戦するすべての人のスタートラインに立つ瞬間を特別なものにしてくれる「STARS」は、TBS系スポーツ2026のテーマ曲。TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日～22日）でも使用される。

そして、Snow Manは、2月2日に19時より放送される『CDTV ライブ！ライブ！』にて「STARS」をテレビ初披露。さらに、2月2日21時より、MVが、Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

Snow Manの2026年1作目のリリースとなる「STARS」に注目だ。

■リリース情報

2026.02.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「STARS」

