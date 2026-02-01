Snow Man新曲「STARS」配信スタート！2月2日19時より『CDTV ライブ！ライブ！』にてテレビ初披露、21時よりMVプレミア公開
Snow Manが、新曲「STARS」を2月2日に配信リリース。同日21時より『CDTV ライブ！ライブ！』にて「STARS」をテレビ初披露、さらに21時よりMVがプレミア公開されることが決定した。
■「この一瞬、たった一回」を信じて進めと、真っ直ぐに語りかける「STARS」
「STARS」は、Snow Manが、夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押す、エネルギッシュで希望に満ちた楽曲。誰ひとり同じではないそれぞれの“星”が、挑戦の先で輝くことを願いながら、聴く人の心に勇気を灯す。そして、長い努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた「この一瞬、たった一回」を信じて進めと、真っ直ぐに語りかける。
そんな、挑戦するすべての人のスタートラインに立つ瞬間を特別なものにしてくれる「STARS」は、TBS系スポーツ2026のテーマ曲。TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日～22日）でも使用される。
そして、Snow Manは、2月2日に19時より放送される『CDTV ライブ！ライブ！』にて「STARS」をテレビ初披露。さらに、2月2日21時より、MVが、Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
Snow Manの2026年1作目のリリースとなる「STARS」に注目だ。
■リリース情報
2026.02.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「STARS」
■関連リンク
Snow Man OFFICIAL YouTube
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/