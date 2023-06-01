【ちいかわ マスコットつきビスケット】 2月2日 発売 価格：385円 対象年齢：15才以上

バンダイは、食玩「ちいかわ マスコットつきビスケット」を2月2日に発売する。価格は385円。

玩具も菓子も楽しめる“マスコットつきビスケット”に「ちいかわ」が登場する。本商品では、ちいかわたちのマスコット全8種類が用意されている。ビスケットのデザインは全22種。

バター風味のまろやかな味わいで、それぞれにキャラクターがプリントされた可愛らしいデザインになっている。

【マスコット（全8種）】

イメージ

【ビスケット（全22種）】

イメージ

パッケージ

【ちいかわ マスコットつきビスケット】

・ボールチェーンつきマスコット1個（全8種）

1．ちいかわ

2．ハチワレ

3．うさぎ

4．モモンガ

5．くりまんじゅう

6．ラッコ

7．シーサー

8．古本屋

・ビスケット21g

(C)nagano / chiikawa committee