ちいかわたちのマスコット付き！ 食玩「ちいかわ マスコットつきビスケット」本日2月2日発売
【ちいかわ マスコットつきビスケット】 2月2日 発売 価格：385円 対象年齢：15才以上
玩具も菓子も楽しめる“マスコットつきビスケット”に「ちいかわ」が登場する。本商品では、ちいかわたちのマスコット全8種類が用意されている。ビスケットのデザインは全22種。
【マスコット（全8種）】
バンダイは、食玩「ちいかわ マスコットつきビスケット」を2月2日に発売する。価格は385円。
バター風味のまろやかな味わいで、それぞれにキャラクターがプリントされた可愛らしいデザインになっている。
イメージ【ビスケット（全22種）】
イメージ
パッケージ
・ボールチェーンつきマスコット1個（全8種）
1．ちいかわ
2．ハチワレ
3．うさぎ
4．モモンガ
5．くりまんじゅう
6．ラッコ
7．シーサー
8．古本屋
・ビスケット21g
(C)nagano / chiikawa committee