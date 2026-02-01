Snow Man、新曲「STARS」配信開始 今夜『CDTV ライブ！ライブ！』で初披露＆MVがYouTubeプレミア公開
9人組グループ・Snow Manの新曲「STARS」が、きょう2日に配信リリースされた。
【写真】完コピダンスに挑戦！個々にポーズの光るSnow Manたち
夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すSnow Manのエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。長い努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた「この一瞬、たった一回」を信じて進めと真っ直ぐに語りかける歌詞にも注目だ。
また、誰一人同じではないそれぞれの“星”が、挑戦の先で輝くことを願いながら聴く人の心に勇気を灯し、スタートラインに立つ瞬間を特別なものにしてくれる、挑戦する全ての方に送る1曲となっている。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。
さらにきょう午後7時から放送されるTBS系音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』にて、「STARS」をテレビ初披露。またMusic Videoは午後9時からSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
