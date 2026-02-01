【日本初上陸】スペイン発ステーキ店「カサフリアン」東京・南青山に2026年秋誕生
【女子旅プレス＝2026/02/01】スペインの田舎町トロサで、世界中のフーディーを虜にしてきた骨付きステーキ（チュレタ）の名店「カサフリアン（Casa Julian）」が2026年秋、東京・南青山に日本初上陸を果たす。独自の火入れ技術と厳選された豊熟牛が織りなす、最高峰の肉体験を提供する。
1954年創業の「カサフリアン」は、サン・セバスティアンから車で30分ほどの山間にある、チュレタを看板メニューに掲げるレストラン。
チュレタとは、厳選した豊熟な経産牛を厚切りでカットし、海塩をたっぷり振りかけて炭火で焼き上げるステーキのこと。美食の地、スペイン北東部バスク地方の3大名物料理に、サン・セバスティアンの「タパス」、ゲタリアの「魚の炭火焼」と並んで数えられる。
「カサフリアン」は、営業時間が日中のわずか3時間程度という限られた条件ながら、その味を求めて世界中のフーディーや旅行者が足を運ぶ。2025年度の「World’s Best Steak101」では世界7位にランクインし、スペイン版ミシュラン「レプソルガイド」でも2ソル（※2つ星相当）を獲得。スペインが世界に誇るステーキハウスが、満を持して日本に上陸する。
看板メニューのチュレタを完璧なものにするため、創業者のフリアン・リヴァス氏は牛肉のカットにおいては地域の有名な外科医との共同研究に没頭するほか、地元の金属業界ともチームを組み、窯の中の温度効率を計算した巧妙な角度のグリルを制作。
厚切りの牛肉に、地中海の海塩を山盛りにたっぷりかけ、炭火で豪快に焼き上げる。たっぷりの塩が塩釡に似た効果をもたらし、こだわりの火入れ技術により、肉汁と旨味を一切逃さず、外は香ばしく中はジューシーな、極上のチュレタが完成する。
日本進出において、厳選した6〜9歳の豊熟なヨーロッパの「ヨーロピアン マチュアードビーフ」（豊熟牛）を使用する点も大きなポイントだ。
「ヨーロピアン マチュアードビーフ」は月齢が進むほどにアミノ酸濃度が高まり、脂質が向上して深い風味を醸し出す。日本の経産牛とは異なる味わいと風味を堪能できる場となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：東京都港区南青山1丁目
【Not Sponsored 記事】
