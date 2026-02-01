冨安健洋が484日ぶり実戦復帰! 途中出場でピッチ立つ…北中米W杯に向けて、アヤックスで本格リスタート
[2.1 エールディビジ第21節 エクセルシオール - アヤックス]
DF冨安健洋が484日ぶりに実戦復帰を果たした。オランダ・エールディビジは1日に第21節を実施し、冨安とDF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でエクセルシオールと対戦。ベンチスタートの冨安は2-2で迎えた後半35分からピッチに立った。負傷が伝えられていた板倉は、引き続きメンバー外となっている。
冨安が最後に試合に出場したのは、アーセナル時代の2024年10月5日。プレミアリーグ第7節・サウサンプトン戦で後半39分から途中出場していた。
その後、25年2月に右膝の手術を行い、同年7月にはアーセナルと契約解除。フリーでリハビリを行っていたが、昨年12月から半年契約でアヤックスに加入し、前節に初めてベンチ入りも果たしていた。
北中米ワールドカップは今年6月に開催。負傷者が続出する日本代表にとって、明るいニュースとなった。
