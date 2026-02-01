佐野航大めぐってアヤックス、ボルフスブルク、クリスタル・パレスで争奪戦!! 欧州メディア一斉報道
NECナイメヘンのMF佐野航大を巡ってアヤックス、ボルフスブルク(ドイツ)、クリスタル・パレス(イングランド)が獲得レースを行っているようだ。著名記者や現地メディアなどが伝えている。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者によると、アヤックスは佐野の獲得を狙って移籍金1500万ユーロ(約27億5000万円)で最初のオファーを提出したようだ。
もっともドイツの著名記者であるフロリアン・プレッテンベルク氏はNECナイメヘンが2000万ユーロ(約37億円)を要求していることを報じており、アヤックスからの最初のオファーには応じない見込みだとした。ボルフスブルクとクリスタル・パレスとの争奪戦になっているようで、マインツも当初は関心を示していたが手を引いたことを伝えている。
オランダメディア『フットボール・インターナショナル』は「アヤックスが彼を連れてくるのは非常に困難だろう」との見方を示しており、やはり2000万ユーロの要求がネックだとしている。この移籍金をめぐっては1月31日、オランダの選手会が佐野は「商品としてみられている」とし、法外な移籍金で佐野の移籍に支障をきたしているとしてNECナイメヘンを批判する声明を発表していた。
なお同メディアによると、アヤックスは資金力では他の欧州クラブには勝てないことを懸念。トレードとすること、アヤックスから移籍する際の移籍金の一部をNECナイメヘンにも与える契約にすることなどのオプションも考えているという。
22歳の佐野は今季ここまで20試合3得点4アシストとなっている。
