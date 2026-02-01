マンチェスター・Uvsフルハム スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 24 ジョシュ・キング
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります