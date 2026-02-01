[2.1 プレミアリーグ第24節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

FW 61 シェイ・レイシー

監督

マイケル キャリック

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 19 サムエル・チュクウェゼ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

DF 2 ケニー・テテ

DF 3 カルビン・バッシー

MF 6 ハリソン・リード

MF 10 トム・ケアニー

MF 24 ジョシュ・キング

MF 30 ライアン・セセニョン

FW 18 ジョナ・クシ・アサレ

FW 22 ケビン

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります