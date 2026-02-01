篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。2月22日（日）よる10時30分より第5話を放送する。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

2月1日（日）放送の第4話では、怜治の父親殺害事件をもう一度調べ始めた佐伯が怜治に接見し、怜治の妹・日下寿々（梶原叶渚）が父・日下春臣（竹財輝之助）から虐待を受けていたのではと疑っていることを伝え、さらに、「こずえにとっておまえの父親は決していい思い出ばかりじゃない。春臣はこずえのトラウマなんだよ」と、こずえが春臣に裏切られたことを明かした。

拘置所では、こずえが河北竜馬（カルマ）ら半グレ集団から暴行を受ける事件が発生。痛みと絶望で意識が遠のくこずえの脳裏に、28年前の春臣の言葉がフラッシュバックする――「悪いけど。同情しただけだよ。君の人生は僕には重すぎる。逃げるなら一人で逃げろよ」――。こずえが意識を失いかけたその時、怜治が現れ、竜馬たちを殴り飛ばす。怜治に強く抱き締められたこずえの中で何かが音を立てて壊れ始めた。

その頃監視システム室では、映像をチェックしていた海老原秀彦（小関裕太）が、拘置所内の一角で、自身とカルト教団の西城直哉（小久保寿人）が話している映像を消去する。裏切り者の刑務官は、海老原だったのだ！

第4話 振り返りはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/04.html

※TVerでは現在第1話〜第4話を配信中

2月22日（日）放送の第5話では、カルト教団の脱獄計画がついに始動。カルト教団の罠にハマったこずえに、命の危機が迫る！

第5話 予告映像はこちら：https://youtu.be/AetjtoBjaKk

第5話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

※2月8日（日）は衆議院選挙の特番「zero選挙2026」放送のため、2月15日（日）はミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子予選リーグ「日本✕韓国」放送のため『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』はお休みします。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

