2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」と「めておら - Meteorites -」が、3月に神奈川・Kアリーナ横浜で連続開催するワンマンライブのチケットのオフィシャル先行受付（抽選）を、1月31日と2月1日に相次いでスタートさせた。

先に動いたのは、3月20、21日に「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」を開催するAMPTAKxCOLORSだ。31日午後9時から受付を開始した。昨年5月以来、約10カ月ぶりのワンマンライブのテーマは「海賊」。夢の舞台、埼玉・ベルーナドームへと続く「レインボーロード」を突き進む彼らが、目標へ向かう旅の途中にある現在地を表現する。公演名の「88％」には、前回ライブの「77％」から、夢に確実に近づいているという意味が込められているという。リーダーちぐさくんは「マジでおれらの航海は止まらない。ぜひ、ぜひ、会いに来てくれたらうれしいな」とコメントした。

続いて、バトンを受け取る形で、3月22、23日に「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」を開催するめておらは、2月1日正午から受付を開始した。昨年8月の日本武道館公演から約7カ月ぶりのワンマンライブ。コンセプトは「夢を終えた6人が、時代を創る王となる」。先月に公開した初実写MVの新曲「King So Dirty」で描かれた世界観ともリンクして、反逆の王たちが自らの王国（KINGDOM）を築き上げていくという強い意志が込められている。

両グループとも、2月7、8日の東京ドームでの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」にも出演する。そこでの熱狂をそのままに、3月のKアリーナではそれぞれのグループが独自の色で、春の横浜を熱く染め上げることになりそうだ。