豪華16人で『カービィのエアライダー』チーム対抗戦！現場は大荒れ？波乱の展開に！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
2月1日（日）は、ゲストに津田篤宏（ダイアン）、井口浩之（ウエストランド）、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田（シシガシラ）、野口衣織（＝LOVE）を迎えて、前回に引き続き「カービィのエアライダー」をプレイ。豪華16人でチーム対抗戦を開催します！
ゲストの津田、井口、野口と一緒に、港区・三田からスタート。道中、「2025年はどんな年だったか」をテーマにトーク！
井口の2025年の思い出は、番組で挑戦した「24時間マイクラ」。配信中、のどを酷使したことで声が出なくなり、完治するまでに時間がかかったそう。本当にお疲れ様でした！
一方の津田は、「長袖をください」が流行語大賞にノミネートされ、大きな話題に。
「よく出没する街はどこ？」と聞かれた野口は、「池袋とか…」と即答。「アニメイト」でショッピングを楽しみ、帰りにごはんを食べることが多いそう。
豚肉料理のお店「こぼうず」へ。お店では、トム・ブラウン、きしたかの、マユリカ、ママタルト、脇田が対面で座って待ち構えていました。「お見合いパーティー？」と有吉（笑）。
みんなで、「名物！トンテキ定食」をいただきます。秋田県のブランド豚「桃豚」のロースを独自の焼き方でやわらかくジューシーに仕上げた極上の一品。
みちおは、数量限定の「ローストポーク丼」を。桃豚の肩ロースに下味を付け、じっくりと低温調理を施したこだわりの一品！
野口に「じゃあそろそろ、1人選んでもらえますか？」となぜか告白タイムを促す有吉（笑）。野口は「えっ？ 恋愛リアリティーショーですか!？ 選べないよ〜」と無茶振りに大爆笑！
続いて井口に「結婚するなら誰？」と質問する有吉（笑）。真剣に考えた結果……
岸大将を選んだ井口。「やさしいし家庭的。仕事がない時から家族用の車を買って、ちゃんとしたパパ。結婚するなら岸が一番いい！」と褒め称えます。
2児の父でもある岸は、本当に良いパパです！
さらに「遊びで付き合うなら？」と聞くと、井口は……
意外なチョイスに盛り上がる一同。ここでやっと、「飲食店でしゃべる話かよ！」とトシのツッコミが入ります。
先週に引き続き、大人気レースゲーム「カービィのエアライダー」をプレイ！今回は4チーム（有吉軍・田中軍・タカ軍・トシ軍）に分かれて、「四天王チーム対抗 カービィのエアライダーバトル」を開催。
ドラフトでメンバーを決め、熾烈なチームバトルがスタート！ すると、現場は大荒れ？ 波乱だらけのチーム対抗戦、果たして優勝するのはどのチーム!？
