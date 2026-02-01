2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが1月27日にYouTube公式チャンネルで新曲「HORIZON」のミュージックビデオ（MV）が30万回再生に迫ることが、1日に判明して、この日には東京・原宿のころんのコラボカフェ「ころわんcafe」を訪問した動画を公開した。

同曲は、プライベートでも親交のあるシンガー・ソングライター宮川大聖の提供曲で、1月3、4日にさいたまスーパーアリーナで開催したワンマンライブ「ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ」では、ころんと宮川がデュエットして、大きな喝采を受けていた。そのMVは、タイトルにある「地平線（HORIZON）」をモチーフに制作。これから先へ進んでいく強い意志や希望を感じさせるビジュアルで表現していて、楽曲の世界観をより深く味わえる映像作品に仕上がった。

視聴者たちからは「ずっところわんが忘れられなくて、何度も聴いています」などと1300以上のコメントが集まっている。

そして、そんなワンマンライブの余韻が残るファンへ、“延長戦”にふさわしい自身のコラボカフェの動画も公開。ころんのポスターで埋め尽くされて、ころんの曲が流れ続ける店内で、後輩グループAMPTAKxCOLORSのあっきぃ、まぜ太と来店して、「月はきれいなのにオムライス」などの、ころんの曲名が名付けられたコラボメニューを試食した。「かわいいし、おいしいし最高」、「インスタ映えするし最高」と感激して、「実はもう2月2日でコラボ期間が終わっちゃう。ぜひ、最終日に遊びに来てね」と呼び掛けていた。