巨人、米大リーグ・レッドソックスで活躍した上原浩治氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。駒田健吾アナウンサーのブッコミに笑顔を引きつらせる場面があった。

現役時代に相性がよかったキャッチャーを尋ねられた上原氏は「組んでいたのは阿部慎之助ですよね。長く組んでいたってのもあるので。お互いのことをわかり合うっていう、やっぱり慎之助が一番良かったかな」と巨人時代、８年にわたってバッテリーを組んだ現巨人監督の名前を挙げた。

阿部捕手の一番良かった点について、「自分の投げたいボールを先に感づいてもらって。アウトコース真っ直ぐ、インコース真っ直ぐ、『あっ、オレが投げたい球だな』っていう感じで。（サインに）首振ることがほぼなかったのでね」と息が合っていたと説明した。

すると駒田アナが「ああ、そうですか。上原さんの性格がちょっとわがままというか、それがあるから…」とまさかの砲撃。突如の“暴言”にスタジオは騒然となり、司会の膳場貴子アナウンサーも「そんなこと言っちゃ…。やめて！」と大慌てでたしなめた。

上原氏も笑顔を引きつらせながら「そういうことですね〜」とリアクションするのが精いっぱいだった。