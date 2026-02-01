セリエA 25/26の第23節 トリノとレッチェの試合が、2月1日20:30にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはドゥバン・サパタ（FW）、チェ・アダムス（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはリッカルド・ソッティル（FW）、ワリド・シェディラ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。トリノのニコラ・ブラシッチ（MF）のアシストからチェ・アダムス（FW）がゴールを決めてトリノが先制。

ここで前半が終了。1-0とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トリノが1-0で勝利した。

なお、トリノは45分にニコラ・ブラシッチ（MF）、90+5分にマッテオ・プラティ（MF）に、またレッチェは60分にティアゴ・ガブリエル（DF）、71分にイルベル・ラマダニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 22:40:22 更新