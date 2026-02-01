放送日時：2026年2月1日（日）22:00

ゲスト：津田健次郎

私の中の、もうひとりのワタシ。：支えられているワタシ

ゲストは唯一無二の声と演技で声優として圧倒的な存在感を放ち、朝ドラ・大河俳優としても注目を集めている津田健次郎さん。

今回テレビ初、妻への取材が実現。

ブレイクまでの長い道のりを「絶対成功すると言い続けた」という妻からなかなか結果が出なかった下積み時代の苦悩や今の活躍ぶりへの本音が届きます。

さらに、妻が「健次郎は津田家の長男」というほど抜けている私生活や、出会った当初の印象、節約○○デートなども告白。

そして、津田さんご本人からはモテなかった中高男子校のエピソードや、映画監督を夢見た過去が明らかに。

現在の活躍につながる原点が語られ、声優そして俳優としての歩みが紐解かれていきます。

さらに、下積み時代に人気アニメの声優を一緒に務めた25年来の戦友・風間俊介さんや後輩声優の梶裕貴さん、「呪術廻戦」で共演した榎木淳弥さんが津田さんのカワイイ一面を明かしてくださいました。

「人に支えられて生きている」

これまで54年の歩みを振り返りながら声優、俳優とジャンルを越えて活躍を続ける、津田健次郎さんのもうひとりのワタシに迫りました。