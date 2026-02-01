在庫あったらゲット推奨！【セリア】1つ持ってると便利♡「110円トートバッグ」

デイリーにヘビロテするバッグは、プチプラなら気兼ねなく使えそう。【セリア】なら収納力もあってシャレ見えも期待できそうなトートバッグが複数ラインナップ。今回は大人コーデにもなじむ、淡いトーンのバッグを紹介します。店舗で見つけたら即カゴ推奨です。

ストライプ柄が映える舟形トートバッグ

【セリア】「舟形トートバッグ」\110（税込）

ペールトーンの優しいストライプ柄が目を引く、舟形のトートバッグ。取手の部分までストライプ柄になっていて、華やかな印象です。サイズは約29cm × 20cm、さらにマチが16cmあるので、お買い物用のバッグとしても重宝しそう。プチプラとは思えないデザイン性で、これからの季節に備えてひとつ持っておきたいかも。

中身が見えるバッグは推し活にもおすすめ

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

片面がメッシュ素材になった、軽やかな印象のフラットトートバッグ。中身がさりげなく見えるため、推しグッズやお気に入り小物を入れて使うのもおすすめです。メッシュ部分には缶バッチも付けやすそう。反対側は無地なので、シーンに合わせて表裏を使い分けできるのも便利なポイントです。

