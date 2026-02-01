ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

パーク内の「名探偵コナン・ワールド」では、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」と連動したアトラクションが登場し、それに合わせたオリジナルグッズも多数販売されます。

今回は、コナンファン必見の身につけグッズや、ここだけの限定デザインが楽しめるお土産を紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン』オリジナルグッズ

販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年6月30日(火)

販売店舗：シネマ 4-D ストア など

2026年『名探偵コナン・ワールド』のグッズは、劇場版最新作でも活躍が期待される「萩原千速」などのキャラクターたちや、アトラクションの世界観をテーマにしたデザインが特徴。

担当者によると、今回店頭に並ぶ商品は「すべてが新作」！

さっそく紹介していきます。

Tシャツ

価格：4,700円

オリジナル描き下ろしアートを使用したクールなTシャツです。

江戸川コナンを中心に、萩原千速や横溝重悟、そして警察学校組のメンバーなどがデザインされています。

担当者のこだわりポイント

担当者が明かしたデザインの秘密は、「背景の無彩色（モノクロ）」

手前の千速たちがカラーで描かれているのに対し、背景にいる松田陣平たちはあえて色のない無彩色で描くことで、「現在はもういない存在である」ことを表現しています。

劇場版やアトラクションのストーリーともリンクする、切なくも熱いメッセージが込められた一着です。

キャップ

価格：4,700円

江戸川コナンがちょこんと頭の上に乗っかった、インパクト抜群のキャップ。

ネイビーカラーで普段使いしやすく、サイドにはコナンの「ターボエンジン付きスケートボード」の刺繍が施されています。

担当者のこだわりポイント

担当者によると、とにかく「細部の刺繍」にこだわったとのこと。

一見シンプルに見えますが、コナンのジャケットや、見えにくい部分にある「リボン（蝶ネクタイ）」までしっかりと作り込まれています。

ファンだけが気づける細やかなこだわりを探してみてください。

ぬいぐるみキーチェーン

価格：3,200円

ディテールまでこだわって作られた、コナンのぬいぐるみキーチェーン。

バッグやリュックに取り付けて、コナンと一緒にパークを散策できます。

担当者のこだわりポイント

今回のキーチェーンは、バッグの持ち手などに簡単に取り付けられるよう「スナップボタン式」を採用。

機能性も高く、他のキャラクターグッズと並べてコレクションするのもおすすめです。

このほかにもたくさんのグッズが登場しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

劇場版との連動や、キャラクターのバックボーンを大切にしたデザインに注目！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマ 4-D ストア」などで販売される、『名探偵コナン』オリジナルグッズの紹介でした。

