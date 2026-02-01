選んで楽しい食べておいしい！ブルボン「デザートマルシェ」シリーズ
「ルマンド」や「アルフォート」など、数多くの人気菓子を手がけるブルボン。
そんなブルボンから、彩りと味わい豊かなカップデザート“デザートマルシェ”シリーズ8品が、2026年2月3日(火)より発売されます。
また、カロリーを気にせずに食べられる「食後の0kcal」シリーズ3品も同時にリニューアル発売されます。
ブルボン「デザートマルシェ」シリーズ
発売日：2026年2月3日(火)
内容量：142g
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
選べる楽しさをお届けする“デザートマルシェ”シリーズ。
フルーツゼリーを中心にみずみずしいおいしさを提供することをコンセプトとしています。
ゼリーの甘さや食感、フルーツとの組み合わせなどを見直し、よりフルーツのおいしさを引き立てることを目指してリニューアルされました。
日常をちょっと優雅に、手軽にフルーツを味わえるアイテムとして提案されます。
デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー
賞味期限：8カ月
今回、新たに品揃えされた「デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー」
ライチ果汁が入った爽やかな香りのゼリーとナタデココを加えた、暑い季節にぴったりな味わいです。
ラインナップ
「デザートマルシェ」シリーズは全8種類がラインナップされています。
デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー（賞味期限：8カ月）デザートマルシェミックス（賞味期限：8カ月）デザートマルシェみかん（賞味期限：8カ月）デザートマルシェ白桃＆黄桃（賞味期限：8カ月）デザートマルシェぶどう＆ナタデココ（賞味期限：8カ月）デザートマルシェマンゴー（賞味期限：8カ月）デザートマルシェパイン（賞味期限：8カ月）デザートマルシェヨーグルト味（賞味期限：6カ月）
ブルボン「食後の0kcal」シリーズ
発売日：2026年2月3日(火)
内容量：138g
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
賞味期限：8カ月
カロリーを気にせずに食べられるカップデザート「食後の0kcal」シリーズ。
ハート型ゼリーとナタデココを加え、見た目や食感も楽しめます。
ゼロキロカロリーでありながらも果汁のフルーティーな味わいを感じられるのが特徴です。
今回のリニューアルでは、果汁量を増量し、よりフルーティーな味わいになりました。
ラインナップ
食後の0kcalマスカット味食後の0kcalみかん味食後の0kcalソーダ味
気分に合わせて選べる、フルーツのおいしさを引き立てたカップデザート！
ブルボンの「デザートマルシェ」シリーズと「食後の0kcal」シリーズの紹介でした。
