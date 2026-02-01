白桃のみずみずしい味わい！ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」

「アルフォート」や「ルマンド」など、数多くの人気菓子を手がけるブルボン。

そんなブルボンから、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」が登場します。

2026年2月3日(火)より期間限定で発売されます。

ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」

価格：オープンプライス

発売日：2026年2月3日(火) 全国発売

内容量：5個

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：6カ月

桃色でやさしい甘さの春らしいふんわりケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」

白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしたスイーツです。

クリームには白桃果汁を加え、さらにサンドしたクリームの中心には、みずみずしい白桃ソースが閉じ込められています。

1個装で白桃果汁を34％(生果汁換算)使用した、春らしいやさしい甘さを楽しめます。

桃色で見た目もかわいい、春のティータイムにぴったりな期間限定スイーツです。

ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」の紹介でした。

