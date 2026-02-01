白桃のみずみずしい味わい！ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」
「アルフォート」や「ルマンド」など、数多くの人気菓子を手がけるブルボン。
そんなブルボンから、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」が登場します。
2026年2月3日(火)より期間限定で発売されます。
ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」
価格：オープンプライス
発売日：2026年2月3日(火) 全国発売
内容量：5個
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：6カ月
桃色でやさしい甘さの春らしいふんわりケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」
白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしたスイーツです。
クリームには白桃果汁を加え、さらにサンドしたクリームの中心には、みずみずしい白桃ソースが閉じ込められています。
1個装で白桃果汁を34％(生果汁換算)使用した、春らしいやさしい甘さを楽しめます。
桃色で見た目もかわいい、春のティータイムにぴったりな期間限定スイーツです。
ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」の紹介でした。
