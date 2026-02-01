オランダ・エールディビジは1日に第21節が行われ、日本代表DF冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは敵地でエクセルシオールと対戦。この試合で冨安が484日ぶりの公式戦復帰を飾った。



ベンチスタートの冨安は2-2で迎えた80分に途中出場。左SBに入り実戦復帰を果たした。なお、試合は2−2のドローに終わった。



冨安は2024年の10月5日に行われたプレミアリーグ・サウサンプトン戦以来の公式戦出場。昨年2月に右膝を手術し、同年の7月にアーセナルと契約解除。リハビリを続け、昨年12月にアヤックスと半年契約を結び、前節に初めてベンチ入りも果たしていた。



ワールドカップまで残り約4ヶ月となる中、日本代表にとっては明るいニュースとなった。



