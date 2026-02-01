映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督・長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日午後、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため都内の病院で死去したことが１日、明らかになった。８０歳だった。葬儀は近親者のみで行う。喪主はパートナーで女優の室井滋（むろい・しげる）。後日、お別れの会を開く。

長谷川さんは広島県出身で、映画監督を目指し、１９６４年に東大文学部美学科に入学。大学５年生の時に競争率３５倍の難関を勝ち抜き、今村昌平氏の門下生となり、映画界への第一歩を踏み出した。

その後、助監督として鍛錬を積み、７６年に映画「青春の殺人者」で監督デビュー。水谷豊と原田美枝子が主演した同作はいきなり「キネマ旬報ベスト・テン」で１位を獲得し、評価を高めた。

７９年、２本目の監督作品となる沢田研二主演の映画「太陽を盗んだ男」が公開。中学教師が原爆を自作、国家を脅迫するストーリーで映画ファンの人気を集めた。同年の報知映画賞では作品賞と主演男優賞を受賞した。

８２年には長谷川さんが音頭を取り、井筒和幸氏や高橋伴明氏ら若手実力派監督９人で「ディレクターズ・カンパニー」を設立するなど行動力にあふれる人柄だった。

一方で、無頼派としても知られ、８１年には飲酒運転と速度超過で２人にけがを負わせ、懲役６か月の実刑判決を受け、服役したこともあった。一部映画ファンからはカリスマ的な人気を誇ったが、「太陽ー」以降は次回作を期待されながら３作目の映画を撮ることはなく、「伝説の映画監督」と呼ばれた。