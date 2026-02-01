声優の津田健次郎（54）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。戦友という人気俳優を明かした。

津田が声優としての仕事が増えてきた時期に出会ったのが俳優の風間俊介（42）。2人は2000年からテレビ東京で放送のアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」で共演。風間は主人公の武藤遊戯、津田はライバルの海馬瀬人を演じていた。

風間は当時16歳。VTR出演し「僕が声優経験が初めてで、アフレコに入った瞬間、みなさん声優さんでドキドキしていた時に、津田さんが“緊張するよね。でも俺も声優まだ全然経験なくてさ。だから一緒だよ”って言ってくれたの、凄い救われました」と語った。

それから25年。風間は「出会った時何者でもないんですよ2人とも。津田さんがおしゃれクリップにゲストに出てて、僕がコメントを寄せるっていう未来を2人とも全然描いていなかったんです。津田さんと2人で、なんか凄いところにきたって」と笑った。

津田も「いやあ、本当に戦友と言うか、俊介も16歳ですしね。僕もお芝居的にもまだまだってところがあって、2人とも色んなダメ出しを沢山いただいて」と振り返った。

昨年はNHK大河ドラマ「べらぼう」で共演。風間は「こんな未来が来るとはっていう。あの頃から知っている2人がちょんまげ付けているっていうだけで笑えるっていう。今、声優をやったからこそ、この道につながっていたっていうのがグっとくるなっていう。でも、働きすぎです」とコメント。

津田も「そっくりそのまま返すわ」と笑い「大河ドラマで初めて共演。同じ画面に映るのがうれしかったですね」と笑っていた。