emmi×ハートが可愛い♡春の新作「HEART IN DAILY」先行予約スタート

emmiから、毎日のスタイルにときめきを添えてくれるハートモチーフコレクション「HEART IN DAILY」が登場します。1月29日(木)正午より、オンラインで先行予約がスタート。ニットやシャツ、バッグ、小物まで、emmiらしい洗練と遊び心が詰まったラインナップが揃います。さらに【emmi×PUMA】のエクスクルーシブモデルも同時予約開始。春のおしゃれを一歩先取りできる注目コレクションです♪

emmiらしさ満点のハートニット＆ウェア

主役級の存在感を放つのは、環境に配慮した素材を使用したハートモチーフのニットアイテム。

ecoハートニットカーディガンは14,300円、IVR・GRY・RED・BLKの4色展開、サイズはF。

ecoハーフスリーブハートジャガードニットは11,000円、同じく4色展開でサイズFです。

ハートエンブロイダリーニットは19,800円、YEL・RED・NVY・OWHT(ONLINE限定)の4色でサイズF。さりげない刺繍が大人可愛い印象に。

さらに、ハート刺繍ベーシックシャツは19,800円、WHT・BLU・NVYの3色、サイズFで展開。

【POLO RALPH LAUREN】KNIT-FULLZIP-SWEATSHは28,600円、【POLO RALPH LAUREN】KNIT-SWEATSHIRTは26,400円、いずれもサイズSです。

小物＆バッグでハートをプラス♡

スタイリングのアクセントになる小物類も充実。ニュアンスハートヘアクリップは3,960円、WHT・LBEG・MIXの3色展開。

ハートモチーフシュシュは3,960円、OWHT・PNK・BLKの3色です。

プリントハートチャーム付きエコバッグは6,380円、WHT・RED・NVYの3色。

ハートチャーム付きエコバッグは5,940円、RED・NVY・SLVの3色で展開されます。

ecoハートギャザーボディーバックパックは17,600円、IVR・LBLU・NVY・BLK(USAGI ONLINE限定)の4色展開です。

ハート柄インナー＆PUMA別注にも注目

アクティブシーンにもハートを取り入れたい方には、ハートパターンブラトップとレギンスがおすすめ。ブラトップは9,680円、レギンスは10,780円で、どちらもOWHT・LBLUの2色、サイズは0・1展開です。

また、【emmi×PUMA】エクスクルーシブモデル「SPEEDCAT VENUS WNS」は16,500円、サイズは23～25cmまで0.5cm刻みで展開。洗練されたデザインで、デイリーにも取り入れやすい一足です。

ハートで始めるemmiの春スタイル

emmiの「HEART IN DAILY」は、甘さと大人っぽさを絶妙に両立した春の新作コレクション。ウェアから小物、バッグ、シューズまで、トータルでハートモチーフを楽しめるのが魅力です。

先行予約期間中は、会員ランクに関わらずMAポイントが一律10％付与されるのも嬉しいポイント♡春のワードローブを更新するなら、今がチャンスです。ぜひお気に入りを見つけてください♪