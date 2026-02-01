Mr.Children、新曲「Again」の『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像を期間限定公開
Mr.Childrenが、新曲「Again」のパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに期間限定公開した。1月19日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』出演時のものだ。
「Again」は放送中のTBS系 日曜劇場『リブート』主題歌に起用されている新曲だ。Mr.Childrenは3月25日に新曲「Again」を含む全13曲入りのニューアルバム『産声』をリリースするほか、4月からは全国ツアーの開催も決定している。
■デジタルリリース「Again」
2026年1月19日(月)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Again_stdl
※TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌
■日曜劇場『リブート』
放送日時：2026年1月18日(日)スタート
※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)
▼スタッフ
製作著作：TBS
脚本：黒岩勉
主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)
音楽：大間々昂 木村秀彬
プロデュース：東仲恵吾
協力プロデュース：國府美和
演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃
▼出演者
早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平
幸後一香：戸田恵梨香
冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)
足立 翼：蒔田彩珠
寺本恵土：中川大輔
霧矢直斗：藤澤涼架
寄居 俊：藤田ハル
早瀬拓海：矢崎滉
桑原 瞳：野呂佳代
菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)
安藤：津田篤宏(ダイアン)
真北正親：伊藤英明
三上章大：池田鉄洋
海江田 勇：酒向芳
儀堂 麻友：黒木メイサ
早瀬良子：原田美枝子
合六 亘：北村有起哉
・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/
・公式X：＠reboot_tbs
・公式Instagram：reboot_tbs
・公式TikTok：＠reboot_tbs
■ニューアルバム『産声』
2026年3月25日発売
予約リンク：https://tf.lnk.to/mc81201
【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)
・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚
【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)
・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚
▼CD収録内容：全形態共通
01.キングスネークの憂鬱
02.Again
03.Saturday
04.ウスバカゲロウ
05.Glastonbury
06.禁断の実
07.平熱
08.空也上人
09.Stupid hero
10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる
11.産声
12.Umbrella
13.家族
All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai
Produced by Mr.Children
●ショップ先着購入特典
・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード
・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー
・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー
・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ
・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ
・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル
・全国CDショップ：「産声」ステッカー
※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。
※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。
※特典絵柄は後日発表いたします。
特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
■＜Mr.Children Tour 2026＞開催決定
04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ
04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ
04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール
04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール
05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
05月30日(土) 大阪・大阪城ホール
05月31日(日) 大阪・大阪城ホール
06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川
06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月03日(土) 福井・サンドーム福井
10月04日(日) 福井・サンドーム福井
10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ
10月31日(土) 東京・有明アリーナ
11月01日(日) 東京・有明アリーナ
11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ
11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ
11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
特設サイト：http://tour.mrchildren.jp
